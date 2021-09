Atletica Agropoli: prove di ripartenza, ecco come aiutare la realtà cilentana

Un anno ricco di ottimi risultati per l’Atletica Agropoli è stato macchiato questo sabato. Dopo i tanti sorrisi per quanto raggiunto in pista la realtà cilentana è stata vittima, infatti, di un pesante furto che ha visto forzati i depositi della società presieduta da Angelo Palmieri. Lo stesso sodalizio, che ha messo in luce tantissimi giovani del nostro territorio, però è pronto a rimettersi in carreggiata. Il team agropolese a riguardo infatti a diramato nelle ore scorse la seguente nota.

Atletica Agropoli: ecco come aiutare la realtà cilentana

In molti si sono già mossi a favore della nostra associazione per quanto accaduto sabato. Tanti altri ci stanno chiedendo come poterci aiutare. Abbiamo aperto un conto PayPal dove fare confluire i vostri aiuti che vi rendiconteremo. Donare è facile, basta andare cliccare sul link sotto riportato e premere su “Donazione” www.atletica-agropoli.com/donazione-atletica-agropoli. In alternativa ecco le coordinate bancarie per una donazione mediante bonifico bancario. In tal caso inserire nella causale “Donazione”Nome: A.s.d. Atletica AgropoliIBAN: IT66I0706676020000000415684.

Nessuno ci fermerà, approfittiamo anche per annunciare l’apertura delle iscrizioni per il nuovo anno di attività. Volevamo farlo ieri, ma oggi è ancora più bello. Perché l’Atletica Agropoli è viva e si rialzerà anche grazie al vostro aiuto.

L’amaro post di sabato sul furto subito

Una telefonata e poi le foto. Questo non è assolutamente un buongiorno per tutto il movimento Atletica ad Agropoli. Durante la notte, infatti, i nostri depositi hanno avuto la visita non gradita di ignoti che hanno rubato tutto ciò che negli anni avevamo acquistato con duro lavoro e sacrificio. Dall’abbigliamento, passando per l’attrezzatura organizzativa e finendo, addirittura, con un defibrillatore: Questo è il “bottino” dell’atto vandalico che ci ha coinvolto in prima persona.

Tra 10 giorni i campionati italiani

Tante altre cose mancano e mancheranno all’appello, ma adesso i nostri sforzi sono e saranno incentrati nell’organizzazione dei Campionati Italiani di Società di Serie B, evento che porterà ad Agropoli, il 17-18-19 Settembre, 24 società sportive con atleti, accompagnatori e tecnici al seguito. Nonostante tutto, garantiremo il massimo sforzo possibile, cercando di far fare bella figura ad Agropoli tutta in un evento di carattere Nazionale. Ci sentiamo come un atleta che, a 50 metri dall’arrivo, viene spinto e fatto cadere. Ma lo sport ci ha insegnato che si può tornare più forti dopo una caduta. Ora è tempo di ricostruire, abbiamo già denunciato il tutto alle autorità competenti, fiduciosi che venga fatta giustizia a noi ed a tutti quelli che credono nelle nostre attività. Ringraziamo sin da ora chi ci vorrà dare una mano.