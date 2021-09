Moio: ok al progetto “La Civitella e i suoi musei”

Il Comune di Moio della Civitella, con a capo il sindaco Enrico Gnarra, ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica relata proposta definitiva del progetto: “La Civitella e i suoi Musei” avente la previsione di spesa di 264.026,40 euro.

Il progetto rientra nell’ambito dell’Avviso pubblico finalizzato a sostenere investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale. Il progetto prevede la seguente fase di servizi:

Interventi di promozione, realizzazione Video experience VR degli elementi principali del progetto (il sito archeologico della Civitella; il Museo della Civitella+ il Museo della civiltà contadina “GiusepeStifano”); Modelli 3d Reperti Archeologici; realizzazione guida turistica; pulizia diserbo area archeologica; impianto di illuminazione adeguamento normativo; ricognizione archeologica (SURVEY); destrutturazione, consistente la revisione, nell’aggiornamento, nell’integrazione, nella bonifica e nella digitalizzazione di vecchie schede FKO cartacee (1978) in schede informatizzate; allestimento completo di un laboratorio per il restauro del museo; allestimento di un laboratorio di archeologia sperimentale; allestimento di un laboratorio per inventariazione, catalogazione e restauro dei materiali archeologici.