Interventi di riqualificazione all’ex scuola di Poderia

CELLE DI BULGHERIA. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gino Marotta, ha approvato i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione energetica del tetto dell’edificio ex scuola elementare Poderia.

I contributi previsti dallo Stato per le opere pubbliche

Per quanto riguarda l’efficientamento energetico , il bilancio dello Stato per gli anni dal 2020 al 2024, per l’assegnazione ai comuni prevede un limite complessivo di 500 milioni di euro annui.

I contributi vengono utilizzati per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: sviluppo territoriale sostenibile; interventi di adeguamento e messa in sicurezza di scuole; edifici pubblici e patrimonio comunale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico.

Le spese previste per i lavori di messa in sicurezza del tetto dell’ex scuola di Poderia

Il contributo è assegnato ai comuni in maniera differenziata sulla base della popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti.

Per quanto concerne i lavori di riqualificazione e la messa in sicurezza per il tetto dell’ex scuola di Poderia, le spese complessive saranno pari a € 100.000,00