E’ il giorno delle liste: 26 comuni di Cilento, Diano e Alburni verso il voto

Da oggi manca un mese alle prossime elezioni amministrative. Pertanto a mezzogiorno scade il termine per la presentazione delle liste.

Presentazione delle liste: la situazione a Salerno

In Provincia di Salerno sono 40 i comuni chiamati alle urne. Gli occhi sono puntati principalmente sul Capoluogo dove, salvo colpi di scena, saranno 8 i candidati a sindaco: oltre all’uscente Vincenzo Napoli, a caccia della riconferma con la coalizione di centrosinistra, hanno annunciato la propria candidatura anche Michele Sarno per il centrodestra ed Elisabetta Barone per il Movimento 5 Stelle. Poi ci sono le civiche guidate da Antonio Cammarota, Oreste Agosto, Giampaolo Lambiase, Maurizio Basso e Simona Scocozza.

La Piana del Sele al voto

Si preannuncia infuocata anche la competizione elettorale ad Eboli e Battipaglia. Il primo comune esce dal commissariamento. Saranno 7 i candidati: Damiano Cardiello (centrodestra e civiche), Cosimo Pio Di Benedetto (ex vicesindaco con liste civiche), Antonio Cuomo con Pd e civiche, Giancarlo Presutto del Psi, Alfonso Del Vecchio con il simbolo del Partito Comunista Italiano, e le civiche di Damiano Capaccio e Mario Conte. Altrettanti aspiranti sindaci si registrano a Battipaglia. A Cecilia Francese a caccia della riconferma, si affiancano Antonio Visconti per il centrosinistra, Ugo Tozzi di Fratelli d’Italia, Bruno Di Cunzolo (civica di centrodestra) ed il pentastellato Enrico Farina, oltre ai civici Maurizio Mirra e Carmine Bucciarelli.

I comuni di Cilento, Vallo di Diano e Alburni al voto

Nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, invece, al voto andranno ben 26 comuni. Il più piccolo è Serramezzana, i più grandi Vallo della Lucania, Roccadaspide e Castellabate.

Nel primo comune due i candidati sindaci: Antonio Sansone che ha già rivestito la carica di primo cittadino e il consigliere uscente Marcello Ametrano. Hanno espresso sostegno a Sansone l’ex consigliere regionale Cobellis, l’ex deputato Valiante e il senatore Francesco Castiello. Sorpresa dell’ultima ora potrebbe essere una lista capitanata da Luca Lombardi.

A Roccadaspide si ripropone il sindaco uscente Gabriele Iualiano. Dall’altra parte l’imprenditore Marco Galardo.

A Castellabate sfida a tre. Già in primavera aveva annunciato la candidatura Domenico Di Luccia. Secondo gli osservatori politici, però, il suo ampio vantaggio temporale non è stato affiancato da una campagna elettorale fatta con metodo. A ciò si è aggiunta la polemica per l’alleanza con Alessandro Lo Schiavo, consigliere di minoranza uscente, in passato molto critico con lo stesso Di Luccia.

Dall’altra parte, in ascesa, c’è Marco Rizzo, anche lui consigliere di minoranza uscente che ha scelto insieme al collega Luigi Maurano la via della coerenza.

L’amministrazione comunale uscente, invece, soltanto oggi chiarirà la sua posizione. Luisa Maiuri e Costabile Nicoletti hanno fatto un passo indietro ma pare che alla fine sia proprio uno di loro a ricandidarsi.

Gli altri comuni del comprensorio al voto sono Cannalonga, Castel San Lorenzo, Controne, Corleto Monforte, Moio della Civitella, Monte San Giacomo, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Ogliastro Cilento, Orria, Padula, Perdifumo, Pollica, San Mauro La Bruca, Santa Marina, Serramezzana, Sessa Cilento, Teggiano, Tortorella e Vibonati.

InfoCilento vi proporrà nel corso della mattinata tutte le liste dei comuni al voto.