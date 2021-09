Piccolo vortice fa breccia nell’alta pressione: rischio temporali nel week end

I primi segnali d’imminente autunno stanno per concretizzarsi, col tempo che peggiorerà per l’approssimarsi da ovest della prima perturbazione della stagione. Non sarà un fronte ben organizzato, bensì un insidioso piccolo vortice capace di portare rovesci e temporali non ovunque ma sparsi, ma laddove colpiranno potrebbero essere anche particolarmente intensi a causa della notevole energia in gioco dovuta a tutto il calore accumulato dai nostri mari finora.

Si tratta di una situazione non semplice da decifrare. In questi casi può capitare che in alcune zone piova moltissimo e in altre nulla.

Tuttavia in linea generale la giornata di sabato sarà decisamente la peggiore.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: tempo molto instabile con rovesci o temporali possibili in particolare lungo la fascia costiera. Temperature in calo. Possibili colpi di vento durante in fenomeni.

DOMENICA: condizioni più soleggiate ma nel pomeriggio vi sarà il rischio di temporali nelle aree interne. Qualche fenomeno potrà raggiungere anche le coste. Temperature senza variazioni di rilievo.