Perdifumo: ok alla riqualificazione della palestra scolastica

PERDIFUMO. Si punta a riqualificare la palestra comunale della scuola media situata sulla via Provinciale di Perdifumo.

L’Ente, amministrato dal sindaco Vincenzo Paolillo, ha infatti candidato il suo progetto al bando emanato dal Ministero dell’Istruzione che assegna risorse alle iniziative di questo tipo messe in campo dagli Enti locali delle regioni meno sviluppate ed in transizione di tutto il Meridione italiano comprendendo anche l’Abruzzo.

I comuni che partecipano all’avviso con dichiarazione scritta dovranno mantenere la destinazione d’uso scolastico per gli edifici interessati per almeno cinque anni.

Redatto il quadro economico spesa che prevede quasi il massimo importo finanziabile per questo tipologia di intervento: 349.558,01 euro di cui 273.288,54 per l’esecuzione dei lavori, la restante parte invece andrà alle spese tecniche ed al pagamento degli oneri previsti per legge.

Le candidature al bando possono essere presentate dagli enti per un solo edificio scolastico di propria competenza: indicando la tipologia di intervento prevista dal bando. o adeguamento di palestre ed aree gioco o quella delle mense scolastiche.