De Luca: “Non vaccinati? C’è chi ha comportamenti scriteriati o demenziali”

Per il Covid in Campania “c’è una situazione di buona tenuta”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il consueto punto settimanale sull’emergenza Covid

De Luca ha parlato dei cittadini non vaccinati facendo una distinzione tra chi ha un elemento di preoccupazione “che rispetto, per una mancata chiarezza nella comunicazione che abbiamo alle spalle” e che “se una preoccupazione poteva esserci qualche mese fa, oggi questa preoccupazione non ha motivo di essere”. Poi c’è “chi adotta comportamenti scriteriati o demenziali” perché quando “si dice io sono libero e nel frattempo i reparti sono pieni noi abbiamo tolto la libertà di cura a miglia di cittadini”.

“No Vax e no Green Pass: a Napoli c’erano solo due persone. Che meraviglia – ha sottolineato il governatore parlando del flop delle manifestazioni di No Vax e no Green Pass a Napoli -. Noi non perdiamo tempo e andiamo avanti facendo quello che la ragione e la scienza ci dicono di fare”.