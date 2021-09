Coppa Italia Eccellenza: Calpazio e Buccino domani in campo

Domani è pronta a ripartire la Coppa Italia per le squadre di Eccellenza. Tra le squadre del nostro territorio riposa la Virtus Cilento, mentre il Buccino sarà opposto al Faiano e la Calpazio all’ Agropoli. Abbiamo raggiunto i tecnici di granata e rossoneri per sondare gli umori a poche ore dell’esordio ufficiale.

Coppa Italia Eccellenza: Calpazio con l’ Agropoli, le parole di Massimo Marino

“Ripartire è stato emozionante dopo essere stati fermi per circa un anno un anno e mezzo. Sicuramente il contatto con i ragazzi e con il campo è stato un qualcosa che ci mancava tanto. Lo definirei come ritornare il primo giorno di scuola. Per quanto riguarda la squadra abbiamo allestito un organico abbastanza giovane e abbiamo cercato di mettere un po’ di esperienza nei punti nevralgici. Il campionato è sicuramente difficile e lo sappiamo: tutte le squadre bene o male sono attrezzate e 5-6 faranno un campionato a parte. Noi con le altre c’è la giocheremo per la salvezza.

Ci attende anche uno stadio nuovo al “Tenente Vaudano” e non vediamo l’ora di cominciare ad allenarci lì sul nostro campo, veramente un gioiello”.

“Per noi questo è stato un periodo di costruzione. Siamo ripartiti da qualche giocatore che era già Buccino e c’è stato un ritorno importante che quello di Troiano. Per il resto abbiamo molti ragazzi giovani e probabilmente qualche altra pedina si aggiungerà negli ultimi giorni. Sono contento di come i ragazzi hanno lavorato e delle amichevoli svolte che dicono che stiamo crescendo. Sabato il Faiano che in questa categoria ha sempre fatto bene, quindi non sarà sicuramente difficile fare bene per noi. Conosco come lavorano con i giovani e indubbiamente hanno delle persone all’interno della società molto competenti. Sul calendario si deve giocare contro tutti portando sempre il massimo rispetto a tutti e mai paura di nessuno”.