Anche da San Marco di Castellabate si raggiunge la Costiera a metà prezzo

L’estate non è ancora finita: fino al 15 settembre si potrà continuare a partire dal porto di San Marco di Castellabate per raggiungere Amalfi e Positano grazie ai collegamenti marittimi. Inoltre sta per partire un’interessante promozione dedicata ai residenti di Castellabate: la Coast Lines Spa su sollecitazione dell’Amministrazione comunale ha deciso di offrire, a partire dal 6 settembre e fino al 15 settembre, la possibilità a tutti residenti nel Comune di Castellabate di poter usufruire del servizio di collegamento via mare verso la Costiera Amalfitana per i porti di Amalfi e Positano a 4.70 euro a tratta (il costo scende a 3.00 euro a tratta per i minori di 12 anni).

Basterà dimostrare, attraverso un documento di riconoscimento da presentare in biglietteria al momento dell’acquisto del ticket, di essere residenti nel Comune di Castellabate per ottenere subito lo sconto di oltre il 50% sulla tariffa.

Si informa inoltre che servizio regionale a piccolo cabotaggio è esonerato dalla richiesta di green pass ma che i passeggeri dovranno scrupolosamente attenersi alle regole di distanziamento e all’uso della mascherina obbligatoria a bordo per tutta la durata del viaggio.