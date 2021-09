Altavilla: addio a Mariangela. Aveva soltanto 10 anni

ALTAVILLA SILENTINA. Comunità in lutto per la morte della piccola Mariangela. La bambina aveva soltanto 10 anni ma da tempo combatteva contro uno stato di salute che non le ha lasciato scampo. Il decesso è avvenuto questa notte e dalle prime ore di stamattina la notizia si è diffusa tra i cittadini.

Tantissimi i messaggi di cordoglio diretti alla famiglia per il tragico destino cui la loro piccola è andata incontro. Anche da palazzo di città hanno voluto rivolgere un messaggio di cordoglio: ” Tutta l’amministrazione comunale e l’intera comunità altavillese è vicina ai genitori e all’intera famiglia per la prematura scomparsa della piccola Mariangela“, si legge in una nota.

I funerali si svolgeranno domani alle 10,30.