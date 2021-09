Una serie di incendi in diversi comuni del Vallo di Diano

Una serie di incendi nel pomeriggio di giovedì 2 settembre si sono sviluppati in vari punti nel Vallo di Diano. Nel Comune di Atena Lucana (Scalo), tra le vie Macerrino e Pantoni, è stato segnalato un rogo alla Sala Radio della Comunità Montana Vallo di Diano.

I Vv.Ff., unitamente alla squadra Antincendio Boschivo del distaccamento di San Rufo, sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme. L’innesco era avvenuto in una folta sterpaglia. Di seguito, dalle stoppie di un terreno limitrofo si sono propagate arrivando a minacciare le abitazioni.

Un altro pericoloso intervento, a ridosso della stazione di servizio in via Tanagro, sempre ad Atena, è stato portato a termine dalla squadra antincendio che, grazie a un tempestivo e coraggioso intervento mentre si stava portando verso un’altra segnalazione, ha messo rapidamente in sicurezza l’area minacciata.

Dopo aver domato le fiamme, la squadra da Atena Lucana si è poi spostata su un’altra segnalazione a Sala Consilina in località Deserte. Sul posto i Carabinieri Forestali della Stazione di Padula.