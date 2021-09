Sala Consilina: nasce “L’amico della porta accanto” uno sportello di ascolto

SALA CONSILINA. L’amministrazione comunale, ha scelto di dare il via un servizio per anziani e persone con disabilità denominato “L’amico della porta accanto”, l’obiettivo dell’iniziativa è quella di fornire ad anziani e disabili un supporto e una compagnia nelle loro case, favorire la loro partecipazione alla socialità negli spazi pubblici e migliorare la qualità dei servizi sociali nel territorio.

Lo sportello d’ascolto è rivolto ai cittadini anziani e disabili residenti nel Comune di Sala Consilina. In condizioni di autonomia personale e sociale ridotta o compromessa legata all’età; all’eventuale patologia, con condizioni sociali e familiari precarie.

Raccolte le esigenze sarà organizzata l’erogazione delle prestazioni a favore di soggetti ammessi alla fruizione del servizio in base al numero di istanze.

La domanda di interesse potrà essere presentata direttamente dall’interessato, da un familiare entro il 4° grado. Le finalità saranno: aiutare le persone in difficoltà nella socialità, nell’aiuto per acquistare farmaci, spesa alimentare , assistenza agli animali domestici, attività di compagnia presso il domicilio.

Saranno ammessi ai servizi solo le persone residenti nel comune di Sala Consilina; con disabilità certificata dalla legge, oppure con un’età maggiore di 65 anni in condizioni di fragilità.

Potranno essere presentate all’indirizzo: e.cardinale@comunesalaconsilina.it oppure telefonare al numero 0975 525293 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissata per il 3 Settembre 2021.