Nuovi open day per i vaccini anti Covid-19, una data anche nel Cilento

Continua in tutta Italia la campagna di vaccinazione anti-covid, e continuano con essa le iniziative per sensibilizzare e, soprattutto, velocizzare il tutto. L’ASL Salerno, dopo il grande successo degli Open Day ‘agostiani’ ha indetto fino a domenica 5 settembre la possibilità di vaccinarsi – in determinati centri della provincia – senza la necessità di alcuna iscrizione preventiva in piattaforma.

E così da ieri e fino a domani venerdì 3 settembre, presso il centro vaccinale sito nell’Auditorium Comunale, anche a Sapri ci si può vaccinare senza prenotazioni dalle ore 15.00 alle 20.00. Basta esibire un documento d’identità e la tessera sanitaria.

Stesso discorso per due centri del vicino Vallo di Diano: a Teggiano operazioni di vaccinazione senza prenotazione permesse Sabato 4 dalle ore 9.00 alle ore 15.00, mentre a Sala Consilina domani dalle ore 15.00 alle 20.00 e Sabato 4 dalle ore 9.00 alle 14.00