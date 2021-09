Cilento: giochi e tanto divertimento, leggi tutte le date del progetto “Alétheia e Doxa”

CILENTO. Riprendono le attività del progetto “Alétheia e Doxa”, promosso dal Dipartimento per le politiche della Famiglia nell’ambito del Bando “Educare”, fortemente voluto dal professor Francesco Massanova, Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide” di Vallo della Lucania e redatto dalla professoressa Maria Rosaria Trama.

Destinato agli studenti, protagonisti attivi del proprio processo di apprendimento e attori della scena educativa. A partire da giovedì 2 settembre, sarà possibile iscriversi ai corsi di scacchi e di esercizi di teatro, in programma ogni lunedì, martedì e giovedì del mese di settembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 a Vallo della Lucania.

L’insegnamento del gioco degli scacchi permetterà di confrontarsi attraverso la sperimentazione di un gioco intelligente e divertente. Il corso si concluderà il 27 e 28 settembre con un torneo di scacchi con la finale giocata con i ragazzi che prenderanno parte ad una partita vivente in programma giovedì 30 settembre presso Piazza Europa ad Ascea.

Attraverso il percorso di esercizi di teatro, invece, i ragazzi potranno affrontare tematiche interessanti; utilizzando una modalità che li veda attori, spettatori e protagonisti di un’azione scenica guidati dall’attrice e regista Paola Tortora.

Con la partecipazione dell’Associazione italo tedesca “La danza delle farfalle“. Per le iscrizioni contattare il numero 3395784814. A partire da sabato 25 settembre, inoltre , sarà possibile, inoltre, partecipare al “Parmenide Adventures”. Una serie di attività didattiche e sportive all’aria aperta nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Sono previste escursioni in Kayak biposto, dalla foce del Fiume Alento alla confluenza con il fiume Palistro; escursioni in bicicletta tra i paesi della Dieta Mediterranea con partenza da San Mauro Cilento, Casal Soprano e arrivo a Pioppi; Trekking alle sorgenti del fiume Sammaro con partenza da centro storico di Sacco.

Le escursioni saranno in presenza di guide naturalistiche esperte. Ecco di seguito il calendario delle attività:

Escursioni in Kayak dalla foce del fiume Alento alla confluenza con il Palistro e 25 settembre 2-9-16 ottobre. Escursioni in bicicletta tra i paesi della Dieta Mediterranea con partenza da San Mauro Cilento, Casal Soprano e arrivo a Pioppi. 26 settembre , 03- 10- 17 ottobre Trekking alle sorgenti del fiume Sammaro con partenza da centro storico di Sacco. 23 e 30 ottobre.

Per le iscrizioni inviare un WhatsApp al numero 3395803913.