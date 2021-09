Cicogne in volo sul Cilento, simbolo di prosperità e buona fortuna

Cicogne avvistate nei celi del Cilento. Negli ultimi giorni questi volatili sono stati osservati prima a San Giovanni a Piro e poi ad Agropoli. In quest’ultima località una cicogna ha fatto capolino solitaria ieri in località Fuonti; nel centro del Golfo di Policastro, invece, sono stati avvistati in formazione più di cento esemplari.

Per i residenti è stata davvero una grande emozione vedere le cicogne che in questo periodo emigrano verso sud. Qualcuno ha anche legato la presenza di questi uccelli ad un segnale di buon auspicio.

Ricordiamo, infatti, che in generale questo splendido volatile è legato a un forte significato simbologico: rappresenta la purezza, la fedeltà, l’inizio di una nuova vita e, soprattutto, la cicogna è simbolo di prosperità e buona fortuna.