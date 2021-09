Agropoli, comune garantirà trasporto per studenti con disabilità

AGROPOLI. Il Comune garantirà anche per il prossimo anno scolastico il servizio di trasporto per gli studenti con problemi di disabilità. L’Ente ha infatti pubblicato l’avviso di una indagine di mercato per formare un elenco di operatori economici da invitare a formulare l’offerta.

Trasporto studenti con disabilità: il servizio

Successivamente, tra coloro che avranno manifestato il loro interesse entro i termini di scadenza e che avranno certificato il possesso dei requisiti richiesti, si individueranno le ditte da invitare a partecipare alla procedura per il servizio relativo all’anno scolastico 2021-2022.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, è quello di avviare il servizio di trasporto per gli studenti con disabilità già con l’avvio dell’anno scolastico. In Campania si parte il prossimo 15 settembre.