Stella Cilento: fondi del Ministero per la messa in sicurezza di strade, piazze e parcheggi

Il Comune di Stella Cilento, guidato dal sindaco Francesco Massanova, ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di “Messa in sicurezza strade, piazze e parcheggi del patrimonio comunale” per l’importo complessivo di € 100.000,00.

Il decreto del del Ministero dell’interno del 30/01/2020 pertanto assegnava al Comune di Stella Cilento, per gli anni dal 2021 al 2024, un contributo annuo di € 50.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; con successivo decreto dell’11/11/2020, per l’anno 2021, è stato concesso, inoltre, al Comune un contributo aggiuntivo di ulteriore € 50.000,00.

L’Ente cilentano ha così deciso di destinare il contributo complessivo del Ministero dell’Interno pari € 100.000,00, per esecuzione lavori di messa in sicurezza strade, piazze e parcheggi del patrimonio comunale.