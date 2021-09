Incidente sulla Bussentina, morta 80enne

CASELLE IN PITTARI. Non ce l’ha fatta l’80enne rimasta gravemente ferita a seguito dell’incidente stradale verificatosi la scorsa sera intorno alle 20.00 sulla strada statale Bussentina, poco dopo lo svincolo di Torre Orsaia (leggi qui).

La dinamica dell’incidente

La vittima viaggiava a bordo di una Mazda X5. La vettura, per cause ancora in via di accertamento, ha sbandato e si è capottata violentemente. Sembrerebbe che possa essere stato un cinghiale, spuntato fuori all’improvviso, a far perdere il controllo della vettura al guidatore.

I soccorsi

All’interno dell’abitacolo un uomo, un colonnello dei carabinieri che era alla guida, rimasto illeso, e la mamma, seduta sul sedile passeggero.

Proprio la donna aveva avuto la peggio: estratta dalle lamiere con non poca difficoltà, era stata trasportata tempestivamente presso l’ospedale di Sapri dalla New Geo, intervenuta sul posto con due ambulanze (Policastro e Casaletto).

Qui, purtroppo, è deceduta intorno alle 3 di questa notte.