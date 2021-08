Incidente sulla Bussentina: grave una donna

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle 20.00 sulla strada statale Bussentina, poco dopo lo svincolo di Torre Orsaia.

Una Mazda X5, per cause ancora in via di accertamento, ha sbandato e si è capottata violentemente. All’interno dell’abitacolo un uomo, un colonnello dei carabinieri che era alla guida, e la mamma, seduta sul sedile passeggero. Proprio la signora ha avuto la peggio: estratta dalle lamiere con non poca difficoltà, è stata trasportata tempestivamente presso l’ospedale di Sapri dalla New Geo, intervenuta sul posto con due ambulanze (Policastro e Casaletto).

La donna, a quanto si apprende, sarebbe stata tenuta in vita in ambulanza grazie all’intervento decisivo del dottore a bordo, Gianvincenzo Massanova. È ricoverata presso il plesso ospedaliero saprese e le sue condizioni sarebbero molto serie.

Sul posto anche i Carabinieri di Sapri e i Vigili del Fuoco di Policastro Bussentino.