Roccadaspide: nuova auto per la polizia municipale

ROCCADASPIDE. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Iuliano Gabriele, ha ritenuto urgente e soprattutto indispensabile, provvedere all’acquisto di una nuova autovettura in quanto il parco macchine è ormai vetustoe necessita perciò di un’integrazione.

“Tenuto conto della conformazione territoriale del nostro comune, sarebbe opportuno acquistare una vettura del tipo Jeep Renegade alimentata a gasolio” – aveva fatto notare Luogotenente Giuseppe Miano.

L’acquisto dell’autovettura servirà per i servizi sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; ovvero per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico operativa della difesa e dei servizi di vigilanza ed interventi sulla rete stradale.