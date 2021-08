Incidente mortale nel salernitano: la vittima aveva 51 anni

- Ads -

Motorino contro il camion, morto centauro di San Marzano sul Sarno. E’ accaduto Pontecagnano Faiano. La vittima aveva 51 anni. Dopo il terribile scontro immediati i soccorsi.

Sono intervenuti i volontari della Croce Bianca e del Vo.Pi., che hanno provato disperatamente ma inutilmente a salvare la vita al 51enne.

La dinamica

Non è ancora chiara la dimanica del tragico incidente, che si è verificato in via Mar Mediterraneo. Sembrerebbe che il camion precedesse il motorino. Il centauro potrebbe averlo affiancato e urtato per poi cadere rovinosamente sull’asfalto. Ma per ora si tratta soltanto di prime sommarie ricostruzioni.