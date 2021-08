Quaterna al Simbolotto: festa ad Agropoli

- Ads -

Pioggia di euro nel Cilento grazie al Simbolotto, il gioco opzionale gratuito che prevede l’estrazione casuale di 5 simboli su 45. A festeggiare è la città di Agropoli dove è stata registrata una quaterna da 25.475 euro centrata grazie all’opzione Tutte.

Il Simbolotto

Per giocare al Simbolotto basta includere nella propria giocata del Lotto/Lotto Più la ruota in promozione, identificata con la S di Simbolotto. Nel momento in cui si effettua la giocata, verrà assegnata in maniera gratuita e casuale una combinazione di 5 simboli. La giocata sulla ruota «TUTTE» non prevede la partecipazione al Simbolotto.

L’estrazione della combinazione dei 5 simboli vincenti avviene tre volte a settimana con l’estrazione del Gioco del Lotto. Al termine dell’estrazione delle 11 ruote Lotto, verranno estratti i 5 simboli vincenti.

Si vince in base al numero di simboli indovinati, a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti, e in base all’importo giocato sulla specifica ruota. L’esito del gioco è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto.

Le vincite

L’appassionato di Agropoli aveva giocato sulla combinazione 12, 52, 68, 80.

Vittoria anche a Taranto. Con il 10eLotto è stato invece centrato un 9 da 20mila euro a Milano, grazie a un’estrazione frequente. Complessivamente il concorso di sabato ha distribuito vincite per oltre 27 milioni di euro, in particolare il Lotto tradizionale ha distribuito premi per 4,8 milioni e il 10eLotto ha superato invece i 21,5 milioni. Complessivamente, le vincite centrate dall’inizio dell’anno salgono a 3 miliardi 991 milioni.