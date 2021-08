Due open day a Castellabate: le date

- Ads -

CASTELLABATE. Nuovi open day per velocizzare la campagna vaccinale e in particolare per favorire il rientro in classe in sicurezza. Doppio appuntamento a Castellabate, presso il centro vaccinale. La prima data utile per sottoporsi a vaccino senza prenotazione è quella di mercoledì primo settembre.

Open day a Castellabate

L’appuntamento è rivolto a tutte le fasce di età a partire da 12 anni. L’iniziativa è dedicata unicamente a coloro che devono sottoporsi alla prima dose; il 3 settembre il secondo appuntamento.

In questo caso la data è utile per chi ha ricevuto la prima dose durante un precedente open day e necessita di un richiamo.

Sarà possibile recarsi presso il centro vaccinale dalle 15 alle 19. L’appuntamento è dedicato unicamente ai residenti nel Comune di Castellabate.