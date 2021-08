Un progetto per la sistemazione della viabilità nel Cilento interno

- Ads -

Il Comune di Castel San Lorenzo, guidato dal sindaco Giuseppe Scorza, ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo al lavori di “adeguamento e messa in sicurezza strada intercomunale Scalelle- Pazzano – Fontana Laurenti – Acquariello – Carpine”.

- Ads -

L’intervento mira a migliorare i collegamenti intercomunali tra i comuni di Felitto, Castel San Lorenzo e Roccadaspide per una spesa complessiva di 6.986.000,00 euro; la spesa dell’intervento troverà copertura finanziaria con fondi regionali, statali e/o comunitari e sarà realizzato solo a finanziamento concesso, pertanto nulla sarà posto a carico del bilancio comunale.

Il potenziamento e la riqualificazione della viabilità comunale esistente di collegamento delle località Scalelle- Pazzano – Fontana Laurenti – Acquariello – Carpine il cui tracciato si pone a cavallo tra i tre comuni di Felitto, Castel San Lorenzo e Roccadaspide è di vitale importanza per i comuni presenti nell’area in quanto velocizza ed agevola il traffico verso l’ospedale di Roccadaspide ed accorcia la distanza con il Comune turistico di Capaccio-Paestum ed infine crea i presupposti per uno sviluppo economico turistico.