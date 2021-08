Magliano Vetere: il campo di calcetto si rifà il look

- Ads -

MAGLIANO VETERE. Il Comune, retto dal sindaco Carmine D’Alessandro, ha approvato il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del campo di calcetto.

L’Ente, infatti è beneficiario dei fondi messi a disposizione dal DPCM del 17 luglio 2020 che assegna risorse ai comuni anche per questa tipologia di interventi.

- Ads -

L’amministrazione di Magliano Vetere utilizzerà le quattro annualità a disposizione per un importo complessivo di 41.600 euro per i lavori alla frazione Magliano Nuovo in località Annunziata.

Di questa somma 32.836,58 euro verranno assegnati al capitolato sull’esecuzione dei lavori, la restante parte a quello indirizzato alle spese tecniche ed al pagamento dell’IVA.