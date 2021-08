Acciaroli, positivi 7 dipendenti di una attività

- Ads -

“A seguito dello screening effettuato presso un’attività economica alla Frazione Acciaroli, sulle quali erano state riscontrate delle criticità, abbiamo rilevato la positività al COVID 19 di 7 dipendenti”. A renderlo noto il sindaco di Pollica Stefano Pisani.

Le unità operative sono state sospese per le necessarie attività di sanificazione e il personale è stato posto in quarantena.

Dei nuovi casi positivi al Covid 19, 5 su 7 avevano scelto di non vaccinarsi.

“La libertà di scelta rimane, ma i danni della pandemia alla salute e all’economia non potranno essere certamente fronteggiati se non ci affidiamo alla scienza vaccinandoci”, ha sottolineato il primo cittadino.

Proprio ai non vaccinati un invito: chi vuole può vaccinarsi il 2 Settembre presso il Punto Vaccinale di Acciaroli, potranno accedere alla somministrazione solo i residenti nei Comuni di Pollica, San Mauro Cilento, Montecorice, Serramezzana.