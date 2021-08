Torchiara, ok ad interventi di adeguamento del PalaCilento

- Ads -

TORCHIARA. Il Comune, retto dal sindaco Massimo Farro, punta all’adeguamento del PalaCilento, sito alla frazione Sant’Antuono.

L’Ente ha richiesto infatti un diverso utilizzo di un prestito precedentemente contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

L’accordo fu stipulato il 26 giugno 2008 ed ha scadenza al 2040. Il residuo ricavato dunque servirà per la messa in esecuzione delle opere ed ha un valore di 8000 euro.

Di questa somma 7.250 euro verranno utilizzati per i lavori mentre la restante parte è invece a disposizione per le spese tecniche ed il pagamento degli oneri previsti per legge.

La richiesta di diverso utilizzo è stata inviata al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Cassa Depositi e Prestiti stessa. Saranno così garantiti piccoli interventi di adeguamento e manutenzione dell’impianto.