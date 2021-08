“Che Dio ti benedica”: a Sapri la presentazione del romando di Assunta Orlando

- Ads -

Lunedì 30 agosto alle ore 19.30 presso i giardini della Villa Comunale in Sapri, si terrà un incontro organizzato dall’Associazione Culturale Proudhon in sinergia con l’Assessorato al Turismo del Comune di Sapri, all’incontro sarà presente Assunta Orlando autrice del romanzo “Che Dio ti benedica” edito dalla NeP edizioni. Dopo l’introduzione da parte del presidente dell’Associazione Culturale Proudhon Vincenzo Folgieri, dialogheranno con l’autrice Antonella Grippo giornalista e conduttrice televisiva e Gianfrancesco Caputo scrittore e opinionista.

“Questa è la storia di un uomo che non esige indulgenze per sé, pur nella certezza di aver subìto un danno, uno strappo senza rimedio. La storia irrisolta di tutti gli esseri umani. Senza Itache d’orizzonte tangibile. O snodi da percorrere alla volta della salvezza. Il protagonista di questa straordinario segmento di realtà non reclama redenzione o risarcimenti per la sua anima tumefatta. Egli ci consegna i fili della sua esistenza in modo che ciascuno possa rintracciarvi traiettorie condivise del dolore“, scrive la giornalista Antonella Grippo.

Assunta Orlando è nata a Porto Alegre (Brasile) il 14/08/1961. Psicologa, vive con la sua famiglia in Campania a Villammare. Si definisce una scrittrice per caso. Il suo esordio avviene con il romanzo “Batti un colpo” nel 2013 edito da NeP edizioni. Le altre sue opere:

“Ci penserò domani” – 2014

“Sarà per te” – 2015 (finalista della II edizione “Premio Letterario Nazionale Bukowski 2015”)

“Il viaggio” – 2016 (classificatosi quarto nella classifica finale della III ed. “Premio Letterario Nazionale Bukowski 2016” “Inediti di Ordinaria Follia”)