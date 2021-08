Oroscopo: Bilancia, nasce un nuovo sentimento

- Ads -

Ariete – La situazione nel lavoro è ancora confusa e in evoluzione: aspettate prima di prendere qualche iniziativa. Il partner vi metterà alla prova.

- Ads -

Toro – Riceverete una proposta di collaborazione: prendetevi del tempo per riflettere. Potete innamorarvi di nuovo, non disperate.

Gemelli – I progetti di lavoro più importanti procedono abbastanza spediti, non lamentatevi per piccoli contrattempi. Sentimenti a prova di tentazione…

Cancro – State sottovalutando l’importanza di un incarico affidatovi: rischiate di fare una pessima figura con i superiori. Vita sentimentale piena di incognite.

Leone – Lo spirito di iniziativa vi sosterrà nella vostra attività autonoma. Per mantenere il buon umore circondatevi degli amici giusti.

Vergine – Dopo un periodo di frustrante routine nel lavoro è tempo di prendere qualche nuova iniziativa. Non ci sono ombre sul passato della persona amata.

Bilancia – Un incontro di lavoro imprevisto vi aprirà nuovi orizzonti e soprattutto la strada da percorrere. Nasce un nuovo sentimento.

Scorpione – State con gli occhi bene aperti negli affari: potrebbe presentarsi un’occasione da sfruttare. In amore fate un esame di coscienza.

Sagittario – Usate un po’ di diplomazia per evitare situazioni controproducenti nell’ambiente di lavoro. Mettete il partner con le spalle al muro.

Capricorno – Lasciatevi guidare dalle intuizioni del mattino e nel lavoro non avrete a pentirvene. Positivi i rapporti di coppia.

Acquario – Nel lavoro le idee che avete in questo periodo sono buone, ma vanno verificate. In amore tenete duro, la spunterete voi.

Pesci – La vostra bravura nel lavoro suscita invidie e ostilità: non preoccupatevene e andate avanti per la vostra strada. Cuore in tumulto