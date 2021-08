Gravi carenze igieniche: chiusa cucina di villaggio a Casal Velino

- Ads -

CASAL VELINO. Avrebbero trovato anche degli insetti vicino a prodotti congelati e delle pietanze mal conservate gli uomini del Nas di Salerno. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni proseguono la loro attività di controllo all’interno di attività di somministrazione di alimenti e bevande nel comprensorio cilentano.

Carenze igieniche nei locali cucina: i controlli dei Nas

L’ultima ha interessato un villaggio turistico sito nel territorio del Comune di Casal Velino. I militari hanno riscontrato condizioni igieniche non a norma all’interno dei locali adibiti alla ristorazione.

Nello specifico sono state contestate carenze igieniche, larve di insetti, incrostazioni e polvere.

Alla luce di ciò si è provveduto alla chiusura dell’area ristorazione e al sequestro di 230 chili di alimenti privi di indicazioni utili a stabilirne la tracciabilità e una sanzione di 1500 euro.

Le indagini proseguono così come le attività dei Nas che in questa stagione estiva hanno intensificato i controlli in particolare nelle località turistiche.