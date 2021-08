«Cilento? Posti di incanto ma strade inadeguate»

- Ads -

SANT’ANGELO A FASANELLA. «Posti d’incanto, ma consiglio ai politici locali di fare qualcosa, di serio per le strade per poter raggiungere questi luoghi».

Così parla un turista che ha scelto di visitare alcuni luoghi del Cilento interno come le gole del Calore, la cascata dell’Auso e la Grotta di San Michele di Sant’Angelo a Fasanella.

Posti d’incanto con strade inadeguate nel Cilento interno

Posti di incomparabile bellezza, tanto da sorprendere lo stesso visitatore, che però recrimina per le condizioni della rete viaria, tutt’altro che adeguata a posti turistici che potrebbero ancor più rappresentare una risorsa per il territorio.

I problemi sono molteplici, a cominciare dalle indicazioni che le mappe offrono.

«Si potrebbe iniziare con il comunicare a Google le strade non più percorribili da anni – dice il turistica – c’è il rischio di trovarsi in mezzo al nulla».

Ma non solo: segnaletica e indicazioni risultano carenti.

Infine c’è un problema atavico: quello delle strade caratterizzate da buche, avvallamenti, restringimenti di carreggiata.

«Con queste strade provinciali e comunali, sinceramente, con tutta la bellezza dei posti, io non credo che in tanti ritornino, questo mi è stato detto anche dalla gente del posto, dunque è cosa risaputa», racconta il turista che proprio a causa delle condizioni delle strade ha riportato danni alla propria vettura.

«Il problema della nostra terra è anche questo», conclude rammaricato.