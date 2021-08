Acciaroli: stasera la presentazione del romanzo “Mirari”| 27 Agosto ore 20.00

- Ads -

“Un viaggio in treno. Sei sconosciuti. E un’ amicizia inaspettata che stravolgerà ogni cosa.” Sono gli ingredienti di “Mirari”, il romanzo della docente e scrittrice Antonella Casaburi, edito da Lastaria Edizioni, che verrà presentato questa sera 27 agosto 2021 alle ore 20.00 presso il Lido Giu Gio’ ad Acciaroli.

Dopo i saluti del Sindaco del Comune di Pollica, Stefano Pisani, il giornalista Antonio Pesca dialogherà con l’autrice di “Mirari” Antonella Casaburi.

“Giulia è una ragazza romana orfana dei genitori, una studentessa universitaria che un giorno sale su un affollato treno Intercity diretta verso il Cilento, luogo lontano della sua infanzia. Lì, alle spalle della Torre di Velia, affacciata sul mare, ha ereditato una casa che ora vuole vendere. Ma anche un viaggio in treno può talvolta sconvolgere la vita. Giulia incontra nella cabina altre cinque persone. Paolo, un giovane medico siciliano che come lei abita a Roma e che la guarda con simpatia. Giovanni, un imprenditore agricolo del Cilento che ama profondamente il suo lavoro. Francesco, un ingegnere toscano che si sposta da un cantiere all’altro in giro per l’ Italia. Maria, una cuoca di Sapri troppo affezionata alla sua terra per andarsene. E poi c’è lui: uno stravagante e burbero anziano che se ne resta tutto il tempo in disparte”.