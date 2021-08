Abbonamento gratis per studenti campani, ma solo con green pass

- Ads -

Sarà necessario essere in possesso del “green pass” per assicurarsi l’abbonamento gratuito dedicato agli studenti della Regione Campania.

La conferma arriva dal presidente della Commissione trasporti di Palazzo Santa Lucia, Luca Cascone, che – dopo aver anticipato già nelle scorse settimane il possibile provvedimento conferma la decisione, annunciando anche che a breve sarà definita e pubblicata la delibera che conterrà il provvedimento.

L’attenzione sugli abbonamenti per gli studenti è alta da giorni: Unico Campania, infatti, nelle ultime settimane è stata subissata di richieste di informazioni da parte degli utenti che sono interessati a rinnovare o ad accedere al carnet.

Martedì, dopo tante difficoltà ad avere contati con il Consorzio (questione di cui è stata informata anche l’Università di Salerno e il rettore Vincenzo Loia grazie all’interessamento delle associazioni degli studenti) Unico ha comunicato che «la campagna studenti partirà nel corso della prossima settimana», invitando inoltre gli studenti campani e i loro genitori «a preparare la documentazione necessaria a presentare la richiesta, in particolare il certificato Isee che deve avere valore minore di 35mila euro, per essere pronti a compilare la domanda online appena la piattaforma sarà aperta».

Poi, però, è arrivata un’ulteriore comunicazione che annuncia l’apertura del portale online per le registrazioni e i successivi pagamenti. Nella nota, però, non viene fatto alcun cenno al possesso del “green pass”. Da Palazzo Santa Lucia, però, chiariscono che il possesso del “lasciapassare” sarà necessario per accedere all’abbonamento gratuito.