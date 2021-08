Montano Antilia in campo per un “Parco libero dalla plastica”

MONTANO ANTILIA. Anche il Comune retto dal sindaco Luciano Trivelli, ha aderito all’iniziativa del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni denominata “Parco libero dalla plastica“.

L’Ente porrà in essere tutti gli atti idonei a promuovere un consumo consapevole e una corretta gestione di rifiuti con campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale presso i plessi scolastici.

Il tutto finalizzato ad un incremento costante della raccolta differenziata con valorizzazione del prodotto riutilizzabile diminuendo la percentuale di rifiuto da destinare in discarica.

Per fare ciò verranno utilizzate anche feste, sagre e ogni tipo di manifestazione come strumento per promuovere la cultura ambientale e il riciclo.