Guasto sulla linea ferroviaria: treni in ritardo in Cilento

CAPACCIO PAESTUM. Ancora un guasto sulla linea ferroviaria. Si erano già registrati ieri disservizi a causa di un problema tra le stazioni di Battipaglia e Capaccio Paestum. Viaggiatori a bordo dei treni costretti a registrare fino a 40 minuti di ritardo (leggi qui). Oggi il problema si è ripresentato.

Guasto sulla linea ferroviaria

Nuovo guasto sulla linea ferroviaria tra San Nicola Varco e Capaccio Paestum per un inconveniente tecnico. Il problema si è presentato intorno alle 6.30 di questa mattina.

I disagi

Ciò sta provocando problemi per tutti i treni in viaggio tra Battipaglia e Sapri.

Trenitalia parla di un «inconveniente tecnico alla linea ferroviaria» e sottolinea l’intervento già in corso da parte dei tecnici di Rfi.

Tuttavia non mancano problemi per chi viaggia in treno. Ancora ora, infatti, si segnalano rallentamenti dei convogli in transito fino a 20 minuti.