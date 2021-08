Castellabate, auto si ribalta: un ferito

Attimi di paura per un uomo a bordo di una Fiat Panda nella notte a Castellabate. L’automobilista stava percorrendo la via del Mare, quando, per cause in corso di accertamento, la vettura si è ribaltata. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Agropoli.

Auto si ribalta: i soccorsi

Il malcapitato è riuscito ad uscire dalla vettura ma ha riportato diversi traumi. Necessario il trasferimento in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri. Purtroppo la via del Mare non è nuova ad incidenti. Negli ultimi tempi si è registrato un incremento dei sinistri dovuti alla presenza di cinghiali.