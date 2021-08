Capaccio, incidente in via Pertini: due feriti

- Ads -

Ennesimo incidente stradale in via Sandro Pertini, a Capaccio Paestum. Intorno alle 23 di oggi, nei pressi di una intersezione, per cause in corso di accertamento si sono scontrate una BMW e una Citroen. Violento l’impatto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118. Due le persone rimaste ferite, per una di queste è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno dovuto estrarre il malcapitato dalle lamiere.

Ai Carabinieri della compagnia di Agropoli il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.