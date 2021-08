Agropoli, il centro destra si organizza: parola d’ordine “discontinuità”

Quale direzione sta prendendo il centro-destra in vista delle prossime amministrative ad Agropoli? Alla domanda rispondono due esponenti di rilievo della cittadina cilentana: Mario Capo e d Emilio Malandrino.

In una lunga intervista Capo e Malandrino hanno chiarito la posizione della loro area di riferimento precisando che ancora non esiste un candidato sindaco, né outsider né autoproclamato: si cerca di ricompattare tutte le persone che sono in netta contrapposizione a questa amministrazione.

La parola d’ordine è discontinuità. I due intervistati non hanno alcun dubbio in merito, dal reclutamento del personale, all’interno delle controllate, alla gestione del problema alghe, si cercherà di contrapporsi ad una gestione politica che per i due politici è stata deleteria per i cittadini agropolesi.

Questi sono alcuni argomenti trattati all’interno dell’intervista che potrete vedere integralmente anche su InfoCilento Tv (clicca qui)