Sacco: si punta alla messa in sicurezza del municipio

SACCO. Verrà messa in sicurezza e riqualificato il municipio di Sacco. Lo ha deciso l’esecutivo retto dal sindaco Franco Latempa. Il comune è beneficiario delle risorse provenienti dal Ministero dell’Interno nell’ambito del bando che assegna fondi agli Enti locali con popolazione inferiore ai 1000 abitanti e destinati a questa tipologia di interventi.

L’Ente impiegherà in questo modo gli 81.300,81 euro previsti: 61.691,12 euro saranno destinati all’esecuzione materiale dei lavori, la restante parte è in capo all’amministrazione appaltante per le spese tecniche ed il pagamento dell’IVA.

I lavori prevedranno anche il miglioramento termico della copertura della casa comunale.