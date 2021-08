L’almanacco del 25 agosto 2021

E’ il 237° giorno dell’anno, 34ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 128 giorni.

Santi del giorno

San Luigi IX (Re) protettore di barbieri, merciai, carpentieri, distillatori, parrucchieri, ricamatori, marmisti, del Terz’ordine francescano, dell’Ordine militare di San Luigi e dell’Accademia di Francia.

San Ludovico (Luigi IX – Re di Francia)

San Giuseppe Calasanzio (Sacerdote)

Santa Patrizia di Costantinopoli (Vergine e Martire)

Etimologia

Luigi, vi sono origini germaniche in questo nome, derivante dall’antichissimo personale “Hlodwig”, composto da “hlod”, “gloria”, e “wig”, “battaglia”, latinizzato poi in Clodoveo e per taluni in Aloisius.

Proverbio del giorno

Alla prim’acqua d’agosto il caldo s’è riposto.

Aforisma del giorno

Rendimi storpio di una mano, zoppo di una gamba, fammi crescere la gobba, fammi cadere i denti: purchè continui a vivere, va bene; conservami la vita anche su un palo di tortura. (Mecenate)

Accadde Oggi

1609 – Galileo mostra il telescopio

Sei nato oggi?

I nati il 25 agosto hanno un estremo desiderio di rivelarsi agli altri, sia in pubblico sia in privato. Essi sono capaci di mantenere dei segreti per anni, per poi confessarli tutti in un giorno o anche gloriarsene pubblicamente. Quasi tutti per natura sono esibizionisti, ma possono interpretare il ruolo di persone molto riservate quando conviene a loro. Abilissimi nell’utilizzare il loro fascino per attirare le persone che ammirano, hanno tuttavia bisogno di coltivare un senso di autostima, indipendentemente dall’approvazione degli altri, se desiderano andare avanti per la loro strada.

Celebrità nate in questo giorno

1930 – Sean Connery

1970 – Claudia Schiffer

Scomparsi oggi

1957 – Umberto Saba

2012 – Neil Armstrong

1984 – Truman Capote