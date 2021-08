Castel San Lorenzo investe sulla viabilità

CASTEL SAN LORENZO. In programma degli interventi di ripristino di un tratto della viabilità a Castel San Lorenzo, ente amministrato dal sindaco Giuseppe Scorza. Una necessità dato che in zona Farneta, in località Palmento, sono intervenuti dei danni causati dal dissesto idrogeologico.

A gennaio infatti si è verificato uno smottamento del terreno a monte del Vallone Pulcino che ha causato un cedimento dell’intera carreggiata della via comunale adiacente, tutt’ora interrotta.

Redatto quindi il quadro economico di spesa, fissato in 1.698.133,35 euro, di cui 1.329.615,95 per l’ esecuzione dei lavori, la restante parte è assegnata alle spese di carattere tecniche.

La richiesta di finanziamento è stata inviata alla Regione Campania e a tutti gli altri bandi delle istituzioni sovraordinati.