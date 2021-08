Polmonite non diagnosticata, bimbo di Sapri intubato e trasferito a Napoli

SAPRI. Intubato e trasferito in eliambulanza in ospedale a Napoli per una polmonite che, a quando segnala un familiare, non sarebbe stata immediatamente diagnosticata. E’ quanto accaduto ad un bambino Sapri.

Polmonite non diagnosticata: il caso

A segnalare il caso il nonno del piccolo di soli 14 mesi. Il bambino era stato accompagnato al pronto soccorso dai genitori perché stava male ed aveva la febbre alta. «Gli fu diagnosticato un leggero mal di gola e fu rispedito a casa con una terapia che ha eseguito alla lettera», dice il nonno, ma in circa 24 ore le condizioni non sono migliorate e i genitori hanno dovuto riaccompagnare il piccolo in ospedale.

I sanitari gli hanno riscontrato una polmonite e un’insufficienza respiratoria. Il bambino è stato così intubato e trasferito in eliambulanza all’ospedale Santobono di Napoli dove ora è in cura.

«Ho deciso di denunciare pubblicamente l’episodio – scrive il nonno su Facebook – per far capire che con questa sanità siamo tutti in pericolo. Dobbiamo reagire! Sosteniamo le giuste lotte per l’ospedale e per la sanità territoriale».