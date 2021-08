Barca a fuoco ad Agnone: salve 4 persone

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi nelle acque antistanti il Comune di Montecorice. Un gozzo di circa 8 metri ha improvvisamente preso fuoco. L’imbarcazione si trovava al largo di baia Capitello ad Agnone, quando ha iniziato ad essere avvolta dalle fiamme.

I quattro diportisti a bordo si sono resi conto di quanto stava accadendo ed hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuto con un proprio gommone il personale dei cantieri navali Schiavone che ha messo in salvo le persone a bordo e le ha trasportare al porto di Acciaroli.

Qui sono accorsi gli uomini della capitaneria di porto di Agropoli, guidati dal comandante Valerio di Valerio e i sanitari del 118, per prestare le necessarie cure ai diportisti che però non sembrano essere in gravi condizioni.

Agli uomini della guardia costiera di Agropoli il compito di indagare sulle cause che hanno innescato l’incendio.