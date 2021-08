Agropoli, scuola e pubblica illuminazione. Comune investe fondi del Ministero

AGROPOLI. Due lavori di riqualificazione in programma ad Agropoli, comune amministrato dal sindaco Adamo Coppola.

L’Ente punta alla realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione con tecnologia LED lungo la Statale 267 in località Marrota e ad adeguare la scuola Giovanni Verga in zona Lungomare San Marco alle normative anti-incendio.

Per entrambi i progetti il comune è beneficiario di una somma di 130.000 euro, destinata dal Ministero dell’Interno a questa tipologia di interventi. Verranno impiegati 99.017 euro per l’esecuzione dei lavori comprensivi di oneri per la sicurezza, mentre la restante parte verrà assegnata al pagamento dell’ IVA sui lavori e sulle spese tecniche.

Le risorse sono state attribuite ai comuni in misura differenziata sulla base della popolazione residente al primo gennaio 2018.