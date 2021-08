Agropoli, la denuncia di una madre: siringa e cocci di vetro sulla spiaggia

AGROPOLI. “Trovo inammissibile che in data 23 agosto in piena stagione di turismo un comune importante come quello della Città di Agropoli lasci così trascurata una spiaggia così bella”. La segnalazione è di una madre che aveva scelto di passare qualche ora di svago e relax con il proprio bambino in una delle spiagge principali di Agropoli.

“Questa mattina sulla spiaggia del lungomare San Marco ho trovato una siringa, oltre a cocci di bicchieri di vetro rotti – spiega la donna – Fortunatamente il mio bimbo di tre anni è riuscito ad evitare i vetri sotto i piedi”.

Episodi simili, purtroppo, sono stati già più volte segnalato dall’inizio della stagione estiva. Ciò avviene su una spiaggia, quella di San Marco, popolata da famiglie e minori.

Tuttavia, le colpe non sono da additare totalmente a dimenticanze da parte dell’amministrazione locale, in quanto a lasciarle sulle spiagge e a gettarle a volte anche nel fiume, che poi le trasporta a mare, sono in primis i cittadini incivili.