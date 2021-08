Bologna -Salernitana: le azioni salienti della gara del “Dall’Ara”

Esordio amaro per la Salernitana, in attesa ancora di buone nuove dal mercato. Al “Dall’Ara” i granata vanno in vantaggio per ben due volte, per poi essere ripresi e poi superati dalla truppa di Sinisa Mihajlovic che s’impone per 3-2. Bologna- Salernitana termina con cinque reti e tre espulsi, una gara belle e combattuta della quale vi proponiamo le azioni salienti.

Bologna Salernitana: le azioni salienti della gara di ieri

Le parole del tecnico Fabrizio Castori

“Oggi faccio fatica ad accettare il risultato, la sconfitta è assolutamente immeritata. Siamo stati ingenui a prendere due gol di testa su altrettanti calci d’angolo. Siamo dispiaciuti e rammaricati perché potevamo anche vincere. Abbiamo giocato molto bene e meritavamo sicuramente di più. Perdere dopo essere andati per ben due volte in vantaggio fa molto male. La nostra attenzione è calata in due momenti topici della partita, quando avevamo in pugno la possibilità di vincere. È stato un problema di attenzione che non doveva succedere. Le disattenzioni ci devono far capire che in Serie A non possiamo permettercele e questo deve servirci da lezione per il futuro”.

Il tabellino Bologna – Salernitana 3 – 2

Reti: 7’ st rig. Bonazzoli (S), 14’ st, 32’ st De Silvestri (B), 25’ st M. Coulibaly (S), 30’ st Arnautovic (B).

Bologna: Skorupski, Hickey (11’ st Vignato), Bonifazi, Orsolini (40’ st Skov Olsen), Dominguez (41’ st Svanberg), Arnautovic (41’ st Van Hooijdonk), Medel, Soriano, De Silvestri, Schouten, Barrow (11’ st Sansone). All.: S. Mihajlovic. A disposizione: Bardi, Annan, Soumaro, Amey, Mbaye, Kingsley Khailoti.

Salernitana: Belec, Coulibaly M., Ruggeri, Jaroszynski (37’ st Schiavone), Strandberg, Bonazzoli, Djuric (19’ st Simy), Coulibaly L. (31’ st Bogdan), Gyomber, Kechrida (31’ st Zortea), Capezzi (37’ st Obi). All.: F. Castori.

A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Aya, Iannone, Kristoffersen, Kastanos.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini (Colarossi- Palermo).

Ammoniti: Soriano, Schouten (B), Strandberg (S).

Espulso: 34’ pt Strandberg (S), 5’ st Soriano (B), 44’ st Schouten (B).

Angoli: 9 – 4 Recupero: 3’ pt, 6’ st.