Oroscopo: Capricorno, troppi dubbi in amore

Ariete – La vostra autorevolezza verrà riconosciuta anche dai vostri superiori: potete essere ottimisti per il futuro. Tira e molla in amore.

Toro – In questo periodo nel lavoro siete distratti e dispersivi: rientrate in fretta in carreggiata. Rapporti d’amore gratificanti.

Gemelli – Concentratevi il più possibile sul lavoro: è un momento decisivo. Un sogno d’amore si sta concretizzando.

Cancro – Avete parecchie buone idee. Ma vi conviene riflettere prima di imboccare, nel lavoro, una strada pericolosa. Un colloquio fugherà i sospetti in amore.

Leone – Avete il cervello che va al massimo dei giri: sfruttatelo per scegliere la strada più giusta nella professione. Un amore altalenante.

Vergine – Incontri con persone molto diverse da voi vi apriranno nuovi orizzonti professionali. In amore cominciate ad osare.

Bilancia – Con determinazione e perseveranza nel lavoro riuscirete a raggiungere gli obiettivi desiderati. In amore muovetevi con cautela.

Scorpione – State facendo delle esperienze professionali faticose ma preziose per il futuro. Piccola tempesta in amore.

Sagittario – Periodo dominato da continui alti e bassi nel lavoro: l’instabilità impedisce di fare nuovi progetti. Una persona è arrivata dritta al vostro cuore.

Capricorno – Le possibilità di fare notevoli passi avanti nella professione non è affatto svanita: pazientate. Troppi dubbi possono compromettere un amore.

Acquario – Non rimandate noiosi impegni di lavoro se volete dedicarvi poi a nuovi progetti. Non abusate del vostro fascino.

Pesci – Approfittate del periodo di relativa calma nel lavoro per preparare piani a lunga scadenza. Riscoprirete i sentimenti.