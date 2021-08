Paura nella notte a Teggiano dove in seguito ad un incidente stradale è rimasto ferito un giovane valdianese.

Per cause in corso di accertamento l’auto guidata da un ragazzo di Polla è uscita fuori strada dopo essere finita contro un palo della luce. Il giovane è ricoverato presso l’ospedale “Luigi Curto”.

Si é reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per estrarre il ragazzo dalle lamiere della vettura.