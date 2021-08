Agropoli, spiaggia libera occupata abusivamente: famiglia insultata

Postazioni occupate sulla spiaggia libera, con tanto di guardiano. L’episodio che si è registrato sul lungomare San Marco di Agropoli è stato raccontato da una famiglia con due bambini che ieri mattina si è recata in spiaggia. Qui erano già presenti altri ombrelloni, aperti ma senza nessuno nei paraggi. Così i bagnanti hanno pensato bene di chiuderne uno e rimuoverlo per posizionare la loro roba.

È a quel punto che sarebbe spuntato fuori un soggetto che, stando al racconto, “ci ha insultato verbalmente per aver occupato una postazione, a detta sua, impegnata”.

“Nonostante i nostri buoni propositi a non crearne una questione, abbiamo fatto presente che fosse un atteggiamento poco carino nei confronti di due donne,di cui una in attesa, con due bimbi piccoli e che non esistono postazioni occupate in una spiaggia libera oltretutto in assenza di persone che la impegnano”, prosegue il racconto.

Il personaggio in questione, però, avrebbe continuato ad inveire. Sembrerebbe che quest’ultimo faccia da guardiano ai ombrelloni sulla spiaggia libera. Il comportamento è contrario alle regole che prevedono l’obbligo di non lasciare in spiaggia attrezzature balneari quando ci si allontana.

Il caso è stato segnalato alle autorità competenti.