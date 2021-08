A Castellabate “Spaziale”: il festival dell’arte, della musica e della fotografia | 27-28 agosto

Il 27 e 28 agosto l’associazione AltroSpazio, con la collaborazione di Cilentomania, darà vita al festival “Spaziale“, un festival artistico-musicale totalmente plastic free, presso la splendida location di Villa Matarazzo, nel comune di Santa Maria di Castellabate.

“Spaziale” è una ventata di freschezza, sinonimo di una generazione colorata è frutto dell’impegno di giovani ragazzi sul territorio, che cercano di sensibilizzare alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, creando nuove sinergie e momenti di aggregazione, attraverso un’esaltazione a 360° dell’arte, della musica e della cultura in generale.

Si susseguiranno concerti, dj set, street artist, mostre fotografiche e presentazioni di libri:

Nei due giorni di evento si esibiranno numerosi artisti, locali ed internazionali.

La prima giornata si aprirà con le esibizioni di Luciano Tarullo e Mico Argirò, due promettenti musicisti agropolesi che apriranno il concerto di Francesco Di Bella (ex 24 grana), artista che non ha bisogno di presentazioni e che per l’occasione si esibirà in full band. La giornata si chiuderà con il dj set degli Assumma Sound, collettivo di collezionisti di musica in vinile.

Il 28 agosto ci sarà nuovamente l’esibizione di due gruppi locali, comecarbone e Yes Daddy Yes che apriranno a Giancane, cantautore romano, ospitato più volte a Propaganda live su LA7 e colonna sonora, con il suo brano “Ipocondria”, di numerosi sketch del famosissimo fumettista romano Zerocalcare. Chiuderà la giornata ed il festival il duo elettronico-esistenzialista di Napoli, Aldolà Chivalà.

La via dell’Arte

La street art e le mostre fotografiche daranno vita ad una parete lunga ben 80 metri (la più lunga d’Italia) dove sarà possibile ammirare ogni singolo lavoro.

La musica, infatti, sarà accompagnata da numerose performance artistiche: spicca la presenza di Biodpi, artista internazionale sannita, che si esibirà in contemporanea con altri artisti quali Cinaski, Emily Colangelo, Elisa Montone, Nuru B, Mesio (RDZ crew) e Rose Romano.

Le arti visive saranno arricchite da 4 mostre fotografiche di assoluto spessore: “Fishing for plastic” di Antonio Tartaglia, vincitore del premio Closer della rivista internazionale di fotoreportage Witness Journal; “Oltre il ring. Come la boxe ha cambiato una borgata” di Daniele Napolitano e Giovanni Cozzupoli e “Boxe contro l’assedio” di palestra popolare di Palermo, palestra Valerio Verbano, palestra Quarticciolo di Roma e Ong Ciss in Palestina testimonieranno come la boxe possa costituire un elemento di riscatto sociale in luoghi come il Quarticciolo di Roma e la striscia di Gaza; infine la visione iconografica ed introspettiva di “Novanta” di Cosimo Panico.

Ci saranno anche diverse presentazioni di libri: oltre a quelli collegati alle mostre fotografiche, si aggiunge “Scene di vita quotidiana. Toxic edition” libro di poesie di Andrea Siniscalchi Montereale.

L’apertura dei cancelli è fissata alle ore 19:00 mentre i biglietti sono disponibili al sito https://billetto.it/e/spaziale-biglietti-538225